Henndorf: Toter nach Messerstecherei - Verdächtiger nach Großfahndung gefasst

Ein 42-jähriger Mann ist am Montag in den frühen Morgenstunden in der Flachgauer Gemeinde Henndorf am Wallersee nach einem Messerstich gestorben. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen.

BILD: SN/APA/FRANZ NEUMAYR Ein Polizeiauto vor dem Tatort in Henndorf. BILD: SN/ANNA BOSCHNER Ein Polizeiauto vor dem Tatort in Henndorf. BILD: SN/ANNA BOSCHNER Die versiegelte Wohnungstür. BILD: SN/ANNA BOSCHNER Das Stiegenhaus. BILD: SN/ANNA BOSCHNER Polizeibeamte führten Spurensicherung durch. BILD: SN/ANNA BOSCHNER Polizeibeamte führten Spurensicherung durch.

Laut Polizei ereignete sich das Tötungsdelikt gegen sechs Uhr früh. Schauplatz des Gewaltverbrechens war ein Mehrparteienhaus im Zentrum von Henndorf. Der Tatverdächtige ergriff zunächst die Flucht. Eine Großfahndung hatte aber in den Vormittagsstunden bereits Erfolg. Kurz nach 11 Uhr teilte die Polizei mit: "Der mutmaßliche Täter, der beschuldigt wird, einen 42-jährigen Mann in Henndorf getötet zu haben, konnte am Vormittag vom Einsatzkommando Cobra festgenommen werden. Es handelt sich um einen 34-jährigen Ungarn. Das Motiv für die Tat ist noch unklar. Der Beschuldigte wird in den nächsten Stunden einvernommen werden." Weitere Informationen folgen.