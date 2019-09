Todesschuss in Salzburg-Lehen: Mordverdächtiger Albaner schweigt zum Tatvorwurf

Jener Albaner, der im Juni in Salzburg-Lehen einen Bosnier (46) erschossen haben soll und nun am Dienstagvormittag von Deutschland nach Salzburg ausgeliefert wurde, machte in einer ersten polizeilichen Vernehmung keine Angaben zur Sache.

SN/fmt-pictures Vor einem Lokal In Salzburg-Lehen wurde ein 46-jähriger Bosnier durch einen Pistolenschuss getötet und sein 24-jähriger Sohn durch einen weiteren Schuss schwer verletzt.