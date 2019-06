Tödliche Bluttat in Salzburg: Ein Albaner in U-Haft, ein weiterer auf der Flucht

Einem am Freitag in Wien gefasstem, nicht geständigen Albaner (34) wird Mittäterschaft am Mord an einem 46-jährigen Bosnier angelastet. Der 34-Jährige sitzt seit Sonntag in U-Haft. Nach dem mutmaßlichen Todesschützen, dieser ist ebenfalls Albaner (31), wird per EU-Haftbefehl weiterhin intensiv gefahndet.

SN/fmt Am 4. Juni kam es vor einem Lokal in Salzburg-Lehen zu den tödlichen Schüssen.