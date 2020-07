Tödliche Bluttat in Salzburg: Zwei Albaner wegen Mordes vor Gericht

32-Jähriger haptangeklagter Albaner soll 46-jährigen Bosnier vor einem Lokal in Lehen in Tötungsabsicht erschossen und dessen Sohn durch einen Schuss schwer verletzt haben. Ein 35-jähriger Albaner ist wegen Mittäterschaft angeklagt. Der Schütze bestreitet jede Tötungsabsicht - der Mitangeklagte will mit den Taten nichts zu tun haben.

Nach einer tödlichen Bluttat vor einem Cafe in der Stadt Salzburg im Juni 2019 stehen seit Dienstag zwei Männer wegen Mordes und Mordversuchs vor einem Schwurgericht in Salzburg. Laut Anklage soll ein 32-jähriger Albaner einen 46-jährigen Bosnier erschossen und dessen 24-jährigen Sohn durch einen zweiten Schuss schwer verletzt haben. Ein weiterer, 35-jähriger Albaner habe die Tatwaffe zur Verfügung gestellt.

46-jähriger Bosnier tödlich im Brustbereich getroffen

Der Tat am 4. Juni war ein Streit zwischen dem Sohn des später Getöteten und dem 32-jährigen Albaner im Schanigarten des Cafes im Stadtteil Lehen vorausgegangen. Der Sohn saß in dem Garten, offenbar um die Geburt seines Kindes zu feiern. Laut Zeugen war er alkoholisiert, weswegen ihn ein vorerst Unbekannter beleidigt und danach auch geohrfeigt haben soll. Der Bosnier holte daraufhin seinen 46-jährigen Vater zu Hilfe, der sich ebenfalls als Gast in dem Lokal aufhielt. Als die beiden den Albaner zur Rede stellen wollten, soll dieser einen Schuss in Richtung des Sohnes und danach einen Schuss in Richtung des Vaters abgefeuert haben.

Der 46-Jährige wurde dabei tödlich im Bereich des Oberkörpers getroffen, der Sohn erlitt einen Durchschuss des Oberschenkels. Bei einer Tatrekonstruktion im November 2019 erklärte der 32-jährige Beschuldigte, er habe sich durch ein Messer bedroht gefühlt und deshalb den ersten Schuss quasi in Notwehr abgegeben. Bei dem zweiten Schuss habe es sich um einen Unfall gehandelt. Der Schuss habe sich unbeabsichtigt gelöst, weil eine Person auf ihn gestürzt sei.

Zweiter Albaner wegen Beitragstäterschaft angeklagt

Der wegen Beitragstäterschaft mitangeklagte 35-Jährige hatte bisher ausgesagt, dass die Waffe nicht von ihm stamme und er mit der Tat nichts zu tun habe. Er habe nur gesehen, wie eine dritte Person dem Schützen eine Waffe gegeben habe. Die Glock-Pistole vom Kaliber neun Millimeter wurde wenige Tage später von einem Passanten in der Nähe gefunden.

Der 32-jährige hauptangeklagte Schütze wurde am 22. Juni 2019 von der deutschen Polizei in Düsseldorf festgenommen. Der international gesuchte, aus Tirana stammende Albaner mit dem Spitznamen "Klod" war den Beamten bei einer Routinekontrolle in einer Bar ins Netz gegangen und danach nach Salzburg ausgeliefert worden.

Am Dienstag beim nunmehrigen Prozessauftakt am Landesgericht gab der 32-jährige Albaner zwar zu, dass er geschossen hat, schränkte aber ein: "Ohne dass ich das eigentlich wollte. Ich habe Angst gehabt, weil so viele Personen entgegengekommen sind". Eine Person habe ein Messer dabei gehabt, er habe sich bedroht gefühlt.

Vor den Schüssen gab es einen Streit

Der 24-jährige Bosnier sei zuvor schimpfend aus dem Lokal gekommen und habe ihn im Vorbeigehen berührt, sagte der Gelegenheitsarbeiter zur vorsitzenden Richterin Bettina Maxones-Kurkowski. "Ich sagte, geh weg." Schließlich habe er dem Mann eine Ohrfeige verpasst. Daraufhin sei der Mann wieder in das Lokal hineingegangen und mit dessen Vater und mehreren Leuten herausgekommen.

Sein Freund, der 35-jährige Mitangeklagte, habe die aggressive Situation vor dem Cafe noch beruhigen und das Problem lösen wollen, erzählte der 32-Jährige. "Ich wusste, dass er eine Waffe in seiner Umhängetasche hatte." Er habe die Pistole aus der Tasche des 35-Jährigen herausgenommen und in Richtung des Beins des 24-Jährigen geschossen, um die Aggression zu stoppen.

Schütze beteuert: "Ich wollte niemanden töten. Ich schoss aus Angst."

"Ohne dass ich es wollte", betonte der Beschuldigte. "Ich habe gesehen, dass ich getroffen habe, und wollte weglaufen." Dann sei der Vater des Verletzten mit ausgestreckten Armen auf ihn zugekommen. Er habe ihn mit der Waffe verletzen wollen, nicht schwer, nur um dann "wegzulaufen", rechtfertigte der 32-Jährige die Schussabgabe auf den 46-jährigen Bosnier. "Ich wollte ihn nicht töten." Laut Staatsanwältin Sandra Lemmermayer wurde der Bosnier am Oberkörper tödlich getroffen, er starb noch "an Ort und Stelle".

Nach der Tat haben einige Medien darüber spekuliert, dass der Hintergrund im Drogenmilieu liegen und es sich vielleicht um einen Auftragsmord handeln könnte. Ob er jemanden in Salzburg umbringen hätte sollen, fragte die Richterin "provokant", wie sie selbst sagte. "Nein", antwortete der Angeklagte kurz angebunden.

Die Vorsitzende konfrontierte den bisher unbescholtenen Albaner mit den Angaben des 35-jährigen Mitangeklagten, wonach die Waffe nicht von dem 35-Jährigen, sondern von einer unbekannten Person stamme, die während des Streits am Gehsteig vorbeigegangen und ihm diese mit den Worten "erschieß sie, sonst erschießen sie dich" gegeben habe. "Das ist nicht die Wahrheit", antwortete er.

Bereits zu Beginn der Einvernahme hatte sich der 32-Jährige für die Tat entschuldigt: "Es tut mir leid was da passiert ist."

Verteidiger verweisen auf den Zweifels-Grundsatz

Der Verteidiger des 32-Jährigen, Rechtsanwalt Mirsad Musliu, gab zu bedenken, dass sein Mandant an jenem 4. Juni unter Alkohol und Drogeneinfluss gestanden sei. Bereits in der Früh habe er begonnen zu trinken, auch Whisky, und einige Lines Kokain konsumiert. Es sei viel Alkohol getrunken worden, "mit fatalen Folgen", sagte der Verteidiger. Der 32-Jährige habe niemanden töten wollen. Ein Schuss in den Oberschenkel "passt nicht, um jemanden zu töten".

Musliu verwies zudem auf unterschiedliche Aussagen von Zeugen über den Tathergang: Wenn nur ein Prozent Zweifel bestünde, sei ein Freispruch vom Mordvorwurf zu fällen, redete er den Laienrichtern ins Gewissen.

Ins selbe Horn stieß der Verteidiger des 35-Jährigen, Rechtsanwalt Kurt Jelinek. Er konnte auch kein Motiv für eine Beitragstäterschaft seines Mandanten erkennen. "Es war sehr viel Alkohol im Spiel. Da schaukelt sich die Situation hoch." Es habe sich damals um einen spontanen Streit gehandelt mit einer "unerwartet heftigen Eskalation". Sein Mandant habe weder eine Waffe noch eine Umhängetasche dabei gehabt, erklärte Jelinek. Deshalb habe dieser dem 32-Jährigen die Waffe auch nicht zur Verfügung stellen können. "Die Waffe hat ein anderer übergeben."

Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt.

Quelle: APA