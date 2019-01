Nach der Tragödie wurde Anzeige wegen fahrlässiger Tötung erstattet. Branchenvertreter drängen darauf, Rechtssicherheit zu schaffen.

Die tödliche Dachlawine in Faistenau am 14. Jänner beschäftigt unverändert die Ermittler. Ein Arbeiter starb, zwei wurden verletzt, ein vierter kam nahezu unversehrt davon. Die Männer waren bei der Schneeräumung am Dach nicht gesichert, als sie die Schneemassen erfassten und zu Boden rissen.