Tödliche Messerattacke in Mittersill: Iraker psychisch krank und hochgefährlich

Jener 37-jährige Iraker, der am 21. Dezember in einem Gasthaus in Mittersill offenbar grundlos wuchtig auf zwei Pakistaner (33, 34) eingestochen hatte, war laut neuropsychiatrischem Gutachten zur Tatzeit nicht zurechnungsfähig.

SN/rk salzburg In diesem Mittersiller Gasthaus kam es im Dezember zur tödlichen Bluttat.