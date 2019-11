Tödlichen Unfall auf der B311 verursacht: Junger Pinzgauer Lenker verurteilt

22-Jähriger war infolge eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn geraten. Er wurde am Freitag am Landesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung zu einer bedingten Haftstrafe sowie einer unbedingten Geldstrafe verurteilt.

Nach einem Unfall mit schrecklichen Folgen - eine 78-jährige Frau aus Deutschland wurde getötete, weitere sechs Personen verletzt - musste Freitag ein 22-jähriger Pinzgauer am Landesgericht vor Strafrichterin Dagmar Schmidt Platz nehmen.

Der Mann war am 24. Mai gegen 15 Uhr mit seinem Auto auf der Pinzgauer Bundesstraße (B311) bei Bruck in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten; es kam zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Pkw eines Deutschen - dieser wiederum geriet darauf ins Schleudern und prallte mit der Beifahrerseite voraus mit voller Wucht in einen weiteren Wagen, der hinter dem 22-Jährigen nachgefahren war. Für die 78-jährige Frau, sie saß im Wagen des Deutschen, kam jede Hilfe zu spät: Sie erlag am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Dem Pinzgauer wurde grob fahrlässige Tötung angelastet. Der Angeklagte, so die Staatsanwaltschaft, habe die Tragödie infolge Sekundenschlafs verschuldet. Unfallgutachter Gerhard Kronreif hielt fest, dass der 22-Jährige mit seinem Pkw "kontinuierlich nach links geriet und dann reaktionslos mit dem Gegenverkehr kollidierte, was typisch für einen Sekundenschlaf ist".

RA Thomas Schwab, Verteidiger des jungen Mannes, ging "nur" vom Vorliegen des Grunddelikts der fahrlässigen Tötung aus: "Mein Mandant war weder betrunken, noch irgendwie beeinträchtigt oder zu schnell. Es war ein kurzer Anfall von Müdigkeit." Der 22-Jährige erklärte, er habe in der Nacht zuvor sehr lang gearbeitet und kaum fünf Stunden geschlafen. Die Richterin sprach ihn wegen grob fahrlässiger Tötung schuldig. Nicht rechtskräftiges Urteil: Neun Monate bedingte Haft und eine unbedingte Geldstrafe von 1620 Euro.