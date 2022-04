Tödlichen Verkehrsunfall verursacht: Drei Monate bedingte Haft für Olympiasieger Benjamin Karl

Der österreichische Snowboard-Olympiasieger und fünffache Weltmeister Benjamin Karl musste sich am Freitag wegen eines tödlichen Autounfalls im Pinzgau am Bezirksgericht Zell am See verantworten. "Ich bekenne mich schuldig. Ich übernehme die Verantwortung für das, was passiert ist", so der Spitzensportler im Prozess.

Er druckst nicht herum im Prozess vor Richterin Herlinde Oberauer, vor der er sich am Freitag im Bezirksgericht Zell am See wegen des schrecklichen Verkehrsunfalls vom 30. Juni 2021 verantworten muss. "Ja ich bekenne mich schuldig. Ich übernehme die volle Verantwortung", sagt Snowboardstar Benjamin Karl, der sich erst im heurigen Februar in China zum Olympiasieger krönte. Er wirkt ruhig, aber doch sichtlich geknickt.

"Ich war damals etwas zu schnell unterwegs in der Galerie", erinnert er sich als nun Angeklagter an diesen so unheilvollen letzten Junitag. "Und dann war plötzlich die Fahrbahn voller Hagel. Mein Wagen geriet ins Schleudern, ich sah den Gegenverkehr vor mir. Ich habe noch stark gebremst und weggelenkt, aber mein Auto war nicht mehr manövrierbar. Dann bin ich in den anderen Wagen hineingekracht. Es tut mir furchtbar leid, was passiert ist."

Lenker des entgegenkommenden Autos wurde getötet

Im Auto, mit dem der Audi A6 des 36-jährigen Snowboardchampions frontal kollidierte, saß ein Pinzgauer Ehepaar. Der 70-jährige Lenker starb, seine 69-jährige Ehefrau überlebte schwer verletzt - sie musste mehrmals operiert werden.

Der Olympiasieger und fünffache Weltmeister war damals mit seinem Auto auf der Heimfahrt von einem Training zurück nach Lienz unterwegs, wo der gebürtige Niederösterreicher mit seiner Familie lebt. Laut Staatsanwaltschaft durchfuhr Karl damals auf der Felbertauernstraße im Gemeindegebiet von Mittersill eine Lawinengalerie, konkret die Breitlahner Galerie, "mit überhöhter Geschwindigkeit". Zu schnell "und unter Verletzung des Gebotes des Fahrens auf Sicht" geriet er mit seinem Audi A6 gleich nach Ausfahrt aus der Galerie ins Schleudern und auf der dort hagelbedeckten Fahrbahn komplett auf die Gegenseite. Der entgegenkommende Jeep des Pinzgauer Ehepaars hatte keine Chance, auszuweichen. Bezirksanwältin Manuela Hofbauer, Vertreterin der Staatsanwaltschaft, im Prozess: "Der Angeklagte hat fahrlässig den Tod des entgegenkommenden Lenkers und die schweren Verletzungen von dessen Gattin herbeigeführt."

Verteidiger: "Mein Mandant konnte das Auto wegen der dicken Hagelschicht nicht mehr steuern"

Rechtsanwalt Oscar Weiß, Verteidiger von Benjamin Karl, betont, "dass mein Mandant nicht lange herumprozessieren will. Er ist reumütig geständig zum Grunddelikt der fahrlässigen Tötung. Auch wenn ein Vorliegen so extremer Witterungsverhältnisse wie damals für ihn nicht vorhersehbar war." Der Anwalt spricht darauf an, dass Karl bei "nur" nasser Fahrbahn in die Galerie eingefahren sei: "Als er rauskam, lag plötzlich eine fünf Zentimeter dicke Hagelschicht auf der Straße."

Benjamin Karl war zu schnell unterwegs und fuhr "nicht auf Sicht"

Der Strafantrag stützt sich auf das kfz-technische Gutachten des Unfallsachverständigen Gerhard Kronreif. Diesem zufolge gilt im Streckenabschnitt in und um die besagte Galerie maximal Tempo 80 - der Angeklagte sei jedoch vor der Kollision mit "100 bis 110 km/h" unterwegs gewesen, ehe er zu bremsen begonnen habe. Die Kollisionsgeschwindigkeit des Audis habe zwischen 75 und 80 km/h betragen. Der Gutachter hob hervor, dass der Sportler bei einer Fahrgeschwindigkeit von 80 km/h "schon rund 40 Meter vor dem Ende der Galerie erkennen hätte können, dass draußen die Fahrbahn bzw. der Asphalt nicht grau, sondern weiß war. Wenn er da - bei einem Tempo von 80 km/h - zu bremsen begonnen hätte, wäre bis zum Ende der Galerie eine Bremsung auf 55 km/h möglich gewesen - und damit das Vermeiden des Unfalls".

Drei Monate bedingte Haft wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung

Die Richterin spricht Karl schließlich im Sinne des Strafantrags schuldig und verhängt wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung drei Monate bedingte Haft. Der 36-Jährige nimmt das Urteil an; weil die Bezirksanwältin keine Erklärung abgibt, ist es noch nicht rechtskräftig. Die Richterin wertete übrigens (auch) als strafmildernd, dass Karl schon bald nach dem Unfall den Kontakt mit der Familie des Verstorbenen gesucht habe. Sein Schlusswort im Prozess: "Meine Gedanken sind immer bei den Hinterbliebenen." Karl reicht der damals schwer verletzten Frau auch (erneut) die Hand und betont vor Gericht: "Ich habe mich sehr gefreut, dass ich sie (die Frau des Opfers, die selbst schwere Verletzungen erlitt, Anm.) in gutem Zustand wieder gesehen habe."