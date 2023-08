Tödlicher Absturz im Graukogelgebiet

Das Mitglied einer schwedischen Wandergruppe ist am Donnerstag im Graukogelgebiet zu Tode gestürzt. Der 63-jährige Mann verlor auf einem regennassen Steig im Bereich des Palfnersees das Gleichgewicht und stürzte 100 Meter in unwegsames Gelände ab. Der Rettungseinsatz gestaltete sich schwierig, da eine Bergung per Hubschrauber wegen des Nebels nicht möglich war. Bergrettung und Alpinpolizei stiegen vom Tal aus auf. Schließlich konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.