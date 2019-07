Tödlicher Badeunfall in Bad Hofgastein: Deutscher Gast ertrank in Thermalsee der Alpentherme

Bereits am Freitag ist in der Alpentherme Gastein ein Badegast verstorben. Er konnte von der Wasserrettung nur noch tot geborgen werden.

Es hätte ein fröhlicher Besuch in der Alpentherme in Bad Hofgastein werden sollen. Doch für eine Reisegruppe aus Deutschland endete er am vergangenen Freitag tragisch. Ein Mitglied der Gruppe, es handelt sich dabei um einen 86-jährigen Mann, verunglückte in der ...