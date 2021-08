Tödlicher Familienstreit in Maishofen: Ehepaar verstorben

In Maishofen im Pinzgau ist es am Sonntag zu einer tragischen Auseinandersetzung mit dem Einsatz von einer Schusswaffe gekommen. Eine 71-jährige Frau und ihr 81-jähriger Ehegatte kamen dabei ums Leben. Die Ursache ist noch unklar.

Am Sonntagabend ereignete sich aus noch unbekannter Ursache in einem Einfamilienhaus in Maishofen eine Auseinandersetzung zwischen einem 81-jährigen Pinzgauer, seiner 71-jährigen Gattin und dem 51-jährigen Sohn. Dabei kam die 71-Jährige durch noch unbekannte Ursache zu Tode, der 51-jährige wurde durch Schussverletzungen unbestimmten Grades verletzt und kam nach seiner Erstversorgung in das Universitätsklinikum Salzburg. Der 81-Jährige verstarb am Weg ins Tauernklinikum, auch hier ist die Todesursache noch nicht geklärt. Die Tatortarbeit sowie die Ermittlungen zu Tatursache und zum Tathergang durch das Landeskriminalamt Salzburg laufen derzeit. Die Obduktionen der beiden Verstorbenen sind von der Staatsanwaltschaft Salzburg angeordnet und für den heutigen Tag angesetzt. Aufgrund noch ausständiger Ermittlungsergebnisse und aus kriminaltaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden, wie die Landespolizeidirektion Salzburg mitteilt.