Tödlicher Familienstreit in Maishofen - hinter der schönen Fassade fielen Schüsse

Ein offenbar seit Jahren schwelender Familienkonflikt ist in Maishofen eskaliert: Ein 81-Jähriger erschießt laut Polizei seine Frau (71) und versucht dann den Sohn zu töten. Dieser wehrt sich, letztlich stirbt dann auch der Vater. Wie kam es dazu?

Die Gäste in den Apartments des Hauses ahnten wohl nichts von den Konflikten bei ihrer Gastgeberfamilie, bis sie am Sonntagabend einen Streit und dann Schüsse hörten. Um etwa 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Zwei Notarztteams und drei Transportwagen des Roten Kreuzes waren in wenigen Minuten vor Ort. Das prachtvoll mit Blumen geschmückte Haus der Familie im Ortsgebiet von Maishofen ist nur 100 bis 200 Meter vom Tauernklinikum und der Bezirksstelle des Roten Kreuzes entfernt.

Eine 71-jährige Frau ...