Tödlicher Flugzeugabsturz: Landeplatz warnte Piloten

Bei einem Absturz eines Kleinflugzeuges Samstagnachmittag in Bruck an der Glocknerstraße ist der 66-jährige Pilot ums Leben gekommen. In der Maschine saßen auch seine beiden Töchter im Alter von neun und zwölf Jahren. Die Kinder überlebten das Unglück verletzt. Sie habe man in die Spitäler nach Zell am See und Schwarzach gebracht, berichtete das Rote Kreuz.

Die Familie stammte aus Deutschland. Der Vater war mit seinen beiden Töchtern in Bonn gestartet, die Mutter war mit dem Auto nachgereist. Das Gebiet der Absturzstelle war äußerst unwegsam. "Es liegt mitten im Wald", beschrieb Rot-Kreuz-Einsatzleiter Anton Voithofer die Örtlichkeit. Schnee, Regen und dichter Nebel erschwerten zudem die Sicht. Die Feuerwehr, Bergrettung und das Rote Kreuz hatten Schwierigkeiten, das Wrack überhaupt erst auszumachen. Der Pilot dürfte sofort tot gewesen sein. Die Feuerwehr musste die ältere der beiden Töchter mit dem Bergegerät aus dem Flugzeugwrack befreien. Sie wurde schwerer verletzt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach gebracht und später ins UKH nach Salzburg überstellt. Die jüngere Tochter wurde mit dem Rot-Kreuz-Rettungsauto ins Spital gebracht. Landung in Zell am See abgebrochen Laut der Presseinformation hatte der Pilot die Landung in Zell am See abgebrochen und sei noch einmal durchgestartet. Danach kam es zum Unglück. Seitens des Flugplatzes hätte man den Piloten extra auch noch auf die schwierigen Flugbedingungen hingewiesen: "Ich hätte nicht gedacht, dass er uns anfliegen würde", meinte ein Angestellter des Flugplatzes zur APA am Sonntag, der vom Piloten vor dem Start am Samstagvormittag angerufen worden war. Gemeinsam hätte man die Witterungsbedingungen besprochen. "Ich habe ihn dann extra noch einmal angerufen und ihm die Daten der Flugwetterstation in Salzburg bekannt gegeben, die ich für ihn nochmals abgefragt habe." Ein Vorgang, der in dieser Weise eigentlich nicht üblich gewesen wäre. "Aber es war mir wichtig, weil er meinte, bei uns landen zu wollen." Im Gespräch gab sich der Deutsche auch sehr besonnen, daher hätte er den Eindruck gehabt, er würde einen Flugplatz wie Salzburg ansteuern. Als Flugplatz dürfe man nur alle fliegerisch relevanten Wetterfakten mitteilen. "Ob Landung oder nicht, alles andere liegt in der Entscheidung des Piloten", betonte der Angestellte. Quelle: Apa, Prl