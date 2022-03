Bei einem Forstunfall in Bad Vigaun wurde am Montagnachmittag ein 37-jähriger Mann tödlich verletzt. Der Waldbesitzer war nach Angaben der Polizei bei Baumfällarbeiten von einem herabfallenden Ast getroffen worden. Reanimationsversuche der alarmierten Rettungskräfte blieben erfolglos, der Notarzt des Rettungshubschraubers C5 konnte nur mehr den Tod des Verunfallten feststellen, berichtete die Exekutive am Abend.