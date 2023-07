Tödlicher Motorradunfall auf der B 99 in Obertauern: Lebensgefährtin des Lenkers kam ums Leben

Am Mittwochnachmittag kam es laut Polizei auf der Katschberg Bundesstraße B 99 in Obertauern (Gemeindegebiet von Untertauern( zu einem tödlichen Motorradunfall. Im Zuge einer gemeinsamen Ausfahrt war eine Biker-Gruppe von Obertauern kommend in Fahrtrichtung Radstadt unterwegs. Im Bereich einer stark abfallenden Linkskurve (Kehrkopfkurve) setzte ein 58 Jahre alter tschechischer Staatsangehöriger zu einem Überholvorgang an. Dabei verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, touchierte mit einer Leitschiene und wurde samt seiner am Sozius sitzenden Lebensgefährtin vom Motorrad geschleudert.

Die Lebensgefährtin, eine 52 Jahre alte tschechische Staatsangehörige, kam in einer angrenzenden Wiese zu liegen. Der Motorradlenker blieb in einem Wasserschacht neben der Fahrbahn liegen. Das Motorrad schlitterte noch die restliche Leitschiene dahin, übersetzte in weiterer Folge die einmündende Gottschallstraße und kam nach rund 30 Metern im Straßengraben zum Stillstand.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche von nachkommenden Fahrzeuglenkern und den eintreffenden Notärzteteams der Rettungshubschrauber Alpin 6 und Christophorus 14 verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Der Unfalllenker wurde mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen in das Krankenhaus Schwarzach geflogen.

Die B 99 musste von 15:12 Uhr bis 16:50 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Obertauern war mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz, die Polizei mit zwei Streifen. Nach Abschluss der Ermittlungen und Spurenauswertungen zum Unfallhergang wird ein Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft Salzburg übermittelt.