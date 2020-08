Tödlicher Stromunfall eines Feuerwehrmanns in Golling: Kollege wurde ohne Prozess verurteilt

45-jähriges späteres Opfer fuhr in einem Hubrettungskorb nach oben und geriet in eine Stromleitung. Sein Feuerwehr-Kollege räumt einen Sorgfaltsverstoß ein. Er erhielt nun in Form einer schriftlichen Strafverfügung eine bedingte Haftstrafe.

Einem Tennengauer Feuerwehrmann, der laut Staatsanwaltschaft den Tod eines 45-jährigen Feuerwehrkollegen bei einem Unfall in Golling durch grob fahrlässiges Handeln mitzuverantworten hat, bleibt voraussichtlich ein (öffentlicher) Prozess am Landesgericht erspart. Wie berichtet war der 45-Jährige im Mai 2019 ...