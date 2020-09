Tödlicher Unfall in Ainring: Fahrradfahrer wurde von Sattelzug überrollt

Am Montagmorgen kam es in Ainring-Hammerau im benachbarten Bayern zu einem tragischen Unglück.

Aus bisher ungeklärter Ursache wurde ein 48-jähriger Radfahrer in der Werkszufahrt zum Stahlwerk in Hammerau von einem Sattelschlepper erfasst - und überrollt. Das melden das Bayerische Rote Kreuz und die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Ersthelfer sowie Notarzt und Rettungssanitäter verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Der 56-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Der Lkw-Fahrer, die Ersthelfer und die Familie des Verstorbenen wurden durch den Kriseninterventionsdienst betreut. Der genaue Unfallhergang ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt. Deshalb ordnete die Staatsanwaltschaft ein technisches und unfallanalytisches Gutachten an. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt, ein Gutachter war vor Ort.

Quelle: SN