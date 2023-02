Pkw prallte gegen Rettungsauto: Unfalllenker war laut Gutachten betrunken und stand unter Drogen

Anfang Jänner kam es in Taxenbach im Pinzgau zu einem tödlichen Unfall. Ein Halleiner war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal gegen ein Rettungsauto geprallt. Das Gutachten ergab nur: Der Unfallenker war stark betrunken und stand unter Drogeneinfluss.

Nach dem tragischen Unfall Anfang Jänner mit zwei Toten in Taxenbach, liegt nun ein toxilogisches Gutachten der Gerichtsmedizin vor. Die Auswertung des Blutes es Unfalllenkers hat ergeben, dass der 42-jährige Halleiner betrunken war. Es war ein Blutalkoholwert von 2,19 Promille zum Zeitpunkt des Todes festzustellen. Außerdem lenkte der Halleiner sein Pkw unter Einfluss von Cannabis.

Halleiner zu schnell unterwegs

Ein Sachverständiger stellte fest, dass der Pkw zum Zeitpunkt der Kollision mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Pinzgauer Bundesstraße fuhr. In der leichten Rechtskurve trieb es den Pkw-Lenker am Abend des 7. Jänner um kurz nach 17.30 Uhr durch die überhöhte Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Der Halleiner versuchte noch gegenzulenken. Aufgrund der erheblichen Beeinträchtigung konnte dieser die Kollision nicht mehr verhindern, die zum Verkehrsunfall mit zwei Toten führte.

Rettungslenker mittlerweile auf der Normalstation

Der Unfall ereignete sich auf der Pinzgauer Bundesstraße kurz vor dem Trattenbachtunnel. Ein Auto und ein Rettungswagen kollidierten frontal. Der Autolenker - ein 42-jähriger Mann aus Puch - sowie ein 76-jähriger Patient, der mit dem Rettungswagen vom Krankenhaus Zell am See ins Klinikum Schwarzach überstellt werden sollte, wurden getötet. Der 60-jährige Lenker des Rettungswagens wurde infolge der Kollision hinter dem Steuer eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Eine Auswertung des Blutes des Rettungswagenlenkers verlief negativ. Der Lenker befand sich in intensivmedizinischer Behandlung und konnte erst Anfang Februar auf die Normalstation verlegt werden.