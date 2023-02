Zwei Tote: Unfalllenker mit 2,19 Promille und unter Drogen gegen Rettungsauto geprallt

Anfang Jänner kam es in Taxenbach im Pinzgau zu einem tödlichen Unfall. Ein Halleiner war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal gegen ein Rettungsauto geprallt. Das Gutachten ergab nun: Der Unfalllenker war stark betrunken und stand unter Drogeneinfluss.

Anfang Jänner krachte ein Pkw bei Taxenbach frontal in ein Rettungsauto. Zwei Menschen, darunter der Patient im Rettungsauto sowie der Pkw-Lenker, starben. Nun liegt das toxikologische Gutachten der Gerichtsmedizin Salzburg vor. Der Pkw-Lenker, ein 42-jähriger Tennengauer, war demnach stark betrunken. Zum Zeitpunkt des Todes wurde ein Blutalkoholwert von 2,19 Promille festgestellt. Zudem lenkte der 42-Jährige seinen Pkw unter Einfluss von Cannabis.

SN/apa Schwieriger Einsatz für die Rettungskräfte.

Der Kfz-technische Sachverständige Gerhard Kronreif stellte fest, dass das Auto mit überhöhtem Tempo auf der Pinzgauer Bundesstraße (B311) unterwegs war. In einer leichten Rechtskurve trieb es den Pkw des 42-Jährigen am 7. Jänner kurz nach 17. 30 Uhr letztlich infolge der überhöhten Geschwindigkeit komplett auf die Gegenfahrbahn. Der Tennengauer versuchte den Ermittlungen zufolge noch gegenzulenken, was nicht mehr gelang.

Lenker des Rettungsautos wieder auf der Normalstation

Die Tragödie ereignete sich auf der B311 kurz vor dem Trattenbachtunnel. Das Auto des 42-Jährigen und der entgegenkommende Rettungswagen kollidierten frontal. Der Autolenker sowie ein 76-jähriger Patient, der ins Klinikum Schwarzach überstellt werden sollte, wurden dabei getötet. Der 60-jährige Lenker des Rettungswagens wurde hinter dem Steuer eingeklemmt, von der Feuerwehr befreit und mit schweren Verletzungen ins Unfallkrankenhaus geflogen. Dort befindet er sich nach Angaben des Roten Kreuzes immer noch. "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut." Nach dem Krankenhausaufenthalt werde eine Reha nötig sein. Der 60-Jährige wolle aber jedenfalls wieder an das Steuer eines Rettungsauto zurückkehren. "Er will seinen Beruf wieder ausüben. Und dafür wird es von unserer Seite volle Unterstützung geben", heißt es vom Roten Kreuz.