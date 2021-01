Tödlicher Unfall: Kleines Deutsches Eck für Stunden komplett gesperrt

Im sogenannten Kleinen Deutschen Eck im angrenzenden Bayern kam es am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 21 im Gemeindegebiet von Schneizlreuth (Landkreis Berchtesgadener Land) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Insasse eines der drei in den Unfall involvierten Lkw starb. Der Getötete ist ein Österreicher.

Am Mittwochvormittag kam es zu einem schweren Unfall von drei Lkw auf der B21 in Schneizlreuth am Bodenberg. Wie die bayerische Polizei berichtete, starb ein Lkw-Lenker vor Ort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Ein Gutachter wurde beigezogen. Um 14.30 Uhr dauerte die Bergung der Fahrzeuge noch an. Das Kleine Deutsche Eck wird noch für mehrere Stunden gesperrt sein. Eine örtliche Umleitung ist nicht möglich.

Quelle: SN