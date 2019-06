Tödlicher Unfall: Mountainbiker stürzt bei Scheffau 50 Meter ab

Der 60-Jährige war in einem Waldstück von der Fahrbahn abgekommen und über Felsen gestürzt. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Zu einem tödlichen Mountainbikeunfall kam es am Donnerstag in den frühen Morgenstunden im Gemeindegebiet von Scheffau am Tennengebirge. Ein 60-jähriger Einheimischer war gemeinsam mit einem Begleiter auf einem Güterweg in Richtung Abtenau/Voglau unterwegs. Der Mann war laut Polizei mit einer Stirnlampe ausgestattet. In einem Waldstück geriet er über den linken Fahrbahnrad und stürzte 50 Meter über felsiges Gelände ab. Sein Begleiter vetrständigte sofort Rettungskräfte. Der Mann erlag aber noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Angehörigen wurden vom Kristeninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei keine.

Quelle: SN