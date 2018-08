Tödlicher Unfall: Zwei Pkw kollidierten in Henndorf

Zwei Pkw prallten am Freitag im Frühverkehr auf der B1 in Henndorf auf Höhe der Käserei Woerle frontal zusammen. Ein Lenker überlebte den Unfall nicht.

Die Lenker beider Pkw waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehren Henndorf und Neumarkt mussten sie mit der Bergeschere befreien. Für einen der beiden Autofahrer kam jede Hilfe zu spät, der zweite musste mit schweren Verletzungen in das Salzburger Landeskrankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache ist noch unklar. Ein Sachverständiger ist derzeit an der Unfallstelle. Die B1 ist wegen Aufräumarbeiten derzeit weiter gesperrt.

Quelle: SN