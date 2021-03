Tödlicher Verkehrsunfall im Flachgau

57-Jährige kam mit ihrem Mofa auf die Gegenfahrbahn.

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich Mittwoch Nachmittag auf der Berndorfer Landesstraße im Gemeindegebiet von Lamprechtshausen. Aus bisher unbekannten Gründen kam eine 57-jährige Lenkerin eines Leichtmotorrades in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen entgegenkommenden Pkw. Trotz eines sofort eingeleiteten Brems- und Ausweichmanövers konnte der 60-jährige Autolenker laut Polizei einen Frontalzusammenstoß nicht verhindern. Die 57-jährige starb noch an der Unfallstelle. Ein beim Pkw-Lenker durchgeführter Alkomattest ergab 0,1 Promille.