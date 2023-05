Tödlicher Verkehrsunfall in Wals-Siezenheim: Staplerfahrer angeklagt

Im Februar kam es in Wals zu einem tödlichen Unfall. Ein Teleskoplader überholte damals eine Radfahrerin - dabei touchierte die Schaufel des Fahrzeugs die 61-Jährige. Der 47-jährige Lenker muss nun vor Gericht.

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Wals-Siezenheim im Februar muss ein 47-Jähriger vor Gericht. Er ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Der Lenker eines Teleskopladers überholte am 15. Februar eine E-Bike-Fahrerin, die in Richtung Altstoffzentrum unterwegs war. Beim Überholvorgang hat der Mann mit der am Fahrzeug befestigten Schaufel die Radfahrerin berührt. Die 61-Jährige kam zum Sturz. Sie wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, verstarb jedoch kurze Zeit später. Laut Strafantrag hat der Lenker des Teleskopladers die im Straßenverkehr gebotene Sorgfalt nicht eingehalten. Der Prozess findet am Bezirksgericht Salzburg statt.