Tödliches Drama auf der Lisa Alm in Flachau: Ehefrau des Wirts unter Tatverdacht

Dramatische Entwicklung im Fall des verstorbenen Wirts der Lisa Alm in Flachau: Die Ehefrau sagte bei der Einvernahme aus, zum Tatzeitpunkt ein Küchenmesser in der Hand gehabt zu haben.

Nach dem Tod des Chefs der Flachauer Lisa Alm in Flachau hat die Staatsanwaltschaft am Samstag einen Antrag auf Verhängung der U-Haft gegen die Ehefrau des Mannes gestellt. Die aus Rumänien stammende 30-Jährige hatte in ihrer Einvernahme heute ausgesagt, zum Tatzeitpunkt ein Küchenmesser in der Hand gehabt zu haben. Es sei zu einem Handgemenge mit ihrem 57-jährigen Gatten und im Zuge dessen zur Stichverletzung gekommen.

Wie die Polizei berichtete, stellte die Frau jedoch in Abrede, mit Vorsatz gehandelt zu haben. Es habe sich vielmehr um einen tragischen "Unfall" gehandelt. Die Frau hatte sich am Freitagabend selbst gestellt, nachdem bereits ein Haftbefehl gegen sie erlassen worden war.

Die Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Details zum Streit unter den Eheleuten lagen am Samstag noch nicht vor. "Das genaue Wie und Was der Tat wird noch zu klären sein", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg, Marcus Neher, am Samstagabend zur APA. Die Anklagebehörde gehe aber derzeit weiter von Mordverdacht aus.

Der 57-jährige Szene-Wirt war am 3. März unter zunächst nicht geklärten Umständen in der Küche seines Betriebs ums Leben gekommen. Ein Mitarbeiter soll ihn kurz nach Mitternacht leblos in der Küche auf dem Boden liegend aufgefunden haben. Der 57-Jährige wies eine Stichverletzung im Oberkörper, konkret: einen Lungendurchstich, auf. Die mutmaßliche Tatwaffe - ein Küchenmesser - lag laut Neher auf einem Tisch in der Küche.

SN/APA/FRANZ NEUMAYR Erich T. (57) bei einer der legendären Feiern in der Lisa Alm – er starb in der Nacht auf den 3. März.

Nachdem die Staatsanwaltschaft den Fall zunächst auch als möglichen Suizid behandelt hatte, hat sich nach dem Eintreffen des vorläufigen Obduktionsgutachtens der Verdacht auf ein Fremdverschulden klar erhärtet. "Laut dem vorläufigen Obduktionsergebnis ist Suizid aufgrund der Stichverletzung zwar nicht absolut auszuschließen. Eine 'Fremd-Zufügung' des Stiches ist jedoch die viel wahrscheinlichere Variante", betonte der Staatsanwaltssprecher nun am Sonntagvormittag im SN-Gespräch.

Vor seinem Ableben soll sich der 57-Jährige während einer Party auf der Hütte heftig mit seiner Frau gestritten haben. Beide waren den bisherigen Ermittlungen zufolge alkoholisiert. Das Paar hatte erst im Mai 2017 geheiratet. Die Skihütte des Szene-Wirts zog in der Vergangenheit zahlreiche Prominente aus Österreich und Deutschland an.

Quelle: SN