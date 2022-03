Tödliches Familiendrama in Maishofen: Verfahren gegen Sohn eingestellt - er handelte in Notwehr

Es war eine schreckliche Familientragödie, zu der es am 29. August 2021 in einem großen Wohnhaus in Maishofen gekommen war: Den Ermittlungen zufolge hatte ein 81-Jähriger im Zuge eines heftigen Streits mit seiner getrennt von ihm im Haus lebenden 71-jährigen Ex-Frau unvermittelt eine Pistole gezogen. Und die 71-Jährige aus nächster Nähe mit einem Kopfschuss getötet.

Der 51-jährige Sohn der beiden war bei dem Streit in der Küche des Wohnbereichs der 71-jährigen Mutter ebenfalls anwesend. Auch auf ihn feuerte ...