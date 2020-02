Tödliches Unfalldrama mit Hoflader im Flachgau: Freispruch für 16-Jährigen ist rechtskräftig

Mangels Platz: Bisher mussten Züge mitunter in anderen Bahnhöfen "übernachten". Nun fließen 20 Millionen Euro in neun weitere Abstellgleise. Weitere Gleise könnten folgen.

Chronik

Das Sturmtief "Sabine" hat in der Nacht auf Dienstag in Salzburg an neuer Stärke gewonnen. In der Stadt Salzburg, aber auch im Flachgau, liefen seit drei Uhr früh große Feuerwehreinsätze. In Oberalm wurden …