Vom Team Windwurf über die Turboschnecken bis zu den Tussis: Beim Seifenkistenrennen in St. Margarethen herrschte Volksfeststimmung. Die Sieger setzten auf ein ausrangiertes Go-Kart, dem Reifen eines Heuwenders verpasst wurden.

In den vergangenen Wochen geschraubt und genagelt, geschweißt, lackiert und tapeziert. Am Samstag war dann der Tag der Tage: In St. Margarethen fand das 2. Seifenkistenrennen der Trachtenmusikkapelle St. Margarethen statt.

Es gilt ein Maximalgewicht von 250 Kilogramm

...