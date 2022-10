Ein 24-jähriger Lenker eines elf Tonnen schweren Muldenkippers hat am Freitag den Zehn-Meter-Absturz der Arbeitsmaschine in Wagrain mit leichten Verletzungen überstanden.

Laut Polizei war der Angestellte einer Erdbewegungsfirma beim Rückwärtsfahren vom Schotterweg abgekommen. Das Gerät kippte um, stürzte über eine Böschung, überschlug sich und blieb am Dach in einem Bachbett liegen. Der Mann konnte sich selbst befreien. Er erlitt eine Rissquetschwunde an der Stirn.