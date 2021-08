Top-Unternehmer eilte zum Feuerwehreinsatz

Martin Klässner ist einer von Österreichs erfolgreichsten Unternehmern. Gleichzeitig fungiert er als Pressebeauftragter der Pongauer Feuerwehren.

Mit dem Verkauf seiner Firma has.to.be an einen US-Konzern war Martin Klässner (38) zuletzt in aller Munde. Am frühen Sonntagmorgen stand für den Erfolgsunternehmer ein Feuerwehreinsatz auf dem Programm. Als Pressebeauftragter der Pongauer Feuerwehren dokumentierte er den großen Löscheinsatz in Bischofshofen. Trotz beruflicher Belastung lasse er sich die ehrenamtliche Tätigkeit nicht nehmen, sagt Klässner. "Ich bin bei allen Einsätzen im Pongau ab Alarmstufe 2 dabei." Die Feuerwehrarbeit sei hochinteressant und ein großes persönliches Anliegen. In seiner Firma zahlt Klässner Mitarbeitern, ...