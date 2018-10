Topfunktionär des Österreichischen Tierschutzvereins steht im Visier der Justiz

Gegen einen Spitzenfunktionär des Österreichischen Tierschutzvereins wird nach anonymen Betrugs- und Veruntreuungsvorwürfen nun ermittelt. Es gab Hausdurchsuchungen in der ÖTV-Zentrale in Wien und in der Geschäftsstelle in Salzburg. Der Beschuldigte weist jegliche Malversationen zurück.

SN/sn Symbolbild.