Tore wie am Fließband in Tamsweg

8:8 endete die Partie der U12 gegen Altenmarkt. Der SCT bleibt ungeschlagen.

Aufgeteilt in drei Dritteln werden seit dem Vorjahr die 60 Minuten Spielzeit bei der U12 gespielt. Sieger soll es laut Verband in den jüngeren Klassen bis zur U12 keinen geben, es gibt auch keine Tabelle. SCT-Obmann Thomas König: "In einer Tabelle spiegelt sich Leistung wider. Auch Kinder motivieren sich mit Siegen und lernen aus Niederlagen. Ziel des Verbandes ist es, dass alle Spieler eingesetzt werden, was auch die Vereine so gut wie möglich probieren umzusetzen. Ich glaube wir sprechen für viele Vereine, wenn wir uns das alte Modell mit Tabellen im Nachwuchs zurückwünschen."

In der Hinrunde blieb die U12 des Tamswegs gegen Mannschaften aus Altenmarkt, Mariapfarr, St. Michael und Radstadt jedenfalls ungeschlagen. Gegen Altenmarkt sahen die Zuschauer am Sonntag gleich 16 Tore. Ab kommendem Wochenende beginnt die Rückrunde. Trainiert wird die Mannschaft von Alexander Siegl und von Refko Sokolovic.