Torten aus Salzburg mit einem Hauch von Venedig

Die hohe Kunst des Backens und die Kunst der Fotografie treffen in der Café-Konditorei "Die Pâtissière" vortrefflich zusammen.

Ein rotes Kleid im richtigen Augenblick: Peter Steffny mit einer seiner Fotografien aus Venedig, die derzeit in der Salzburger Café-Konditorei „Die Pâtissière“ an der Imbergstraße zu sehen sind.

Die Torten und süßen Kreationen der Salzburger Konditormeisterin Yasmine Scheuringer sind für Augen und Gaumen ein Genuss. Abgerundet wird das Vergnügen in der Pâtisserie an der Imbergstraße seit 2020 von Fotografien, die Scheuringers Nachbar Peter Steffny in dem Gastraum ausstellt. Seine Fotoreisen führen ihn seit vielen Jahren immer wieder nach London und Italien.

Die aktuelle Fotoserie passt ideal zu Espresso und Cappuccino, weckt sie doch Lust auf eine Reise nach Venedig - fernab der ausgetrampelten Touristenpfade. Den Markusplatz, ...