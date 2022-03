Total vegan: Italienerin kocht in Salzburg mit Amore, Tofu und Olivenöl

Italienisch, und das total vegan: Die Mailänderin Samanta Sommariva hat in Salzburg ein neues Restaurant eröffnet, das Vegitalian.

"Ich habe Fleisch früher geliebt", sagt Samanta Sommariva. Dennoch kocht sie jetzt ganz vegan. Die Wahl-Salzburgerin stammt aus Mailand und bewirtet ihre Gäste seit Neuestem in ihrem eigenen Restaurant, dem Vegitalian. Dort ist der Name Programm: Es gibt italienisches Essen in veganer Ausführung. Zum Veganismus gekommen ist die 36-Jährige vor zweieinhalb Jahren. "Ich habe ein paar Tage Detox gemacht und dabei auf Fleisch verzichtet", schildert sie. "Mir ging es dabei so gut, dass ich weitergemacht und mich mit Veganismus auseinandergesetzt ...