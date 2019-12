Totalsperre auf der B311 nach Auffahrunfall

Drei Pkw kollidierten auf der Pinzgauer Bundesstraße. In der Stadt Salzburg hatte eine 72-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall großes Glück.

Montagvormittag kam es auf der Pinzgauer Bundesstraße (B 311) zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Die Pkw wurden von einer 50-Jährigen aus Deutschland, einer 21-Jährigen aus dem Pinzgau sowie einer 28-jährigen Frau gelenkt. Diese wurden unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort. Die B 311 war für rund 40 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

Glimpflich endete ein Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Stadt Salzburg. Eine 72-jährige Salzburgerin ging an der Kreuzung Mirabellplatz/Hubert-Sattler-Gasse über den Schutzweg. In diesem Moment bog ein 47-jähriger Obuslenker mit seinem Fahrzeug vom Mirabellplatz kommend rechts ein. Es kam zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Dabei wurde die Frau am Arm verletzt. Sie wurde in das Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht.

Quelle: SN