Totalsperre der A 8 zwischen Piding und Anger

In der Nacht auf Sonntag wurde die Autobahnüberführung nach Jechling gleich hinter der Grenze in Bayern abgerissen. Die Autobahn A8 zwischen Piding und Anger war deswegen stundenlang in beide Richtungen komplett gesperrt.



Auf Grund des kurzen Zeitfensters der Sperre arbeiteten fünf Raupenbagger gleichzeitig an dem Abriss der Brücke. Bis 6 Uhr in der Früh mussten die Arbeiter fertig sein. Die Autobahn konnte ersten Informationen nach pünktlich für den Verkehr freigegeben werden. Ende Juni soll dann die neue Brücke eingehoben werden.

Quelle: SN