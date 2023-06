Tote Ziege: War es ein Bär oder ein Wolf?

Landwirtin aus Bayern fand Kadaver in der Nähe ihres Hauses.

Nach dem Fund des Kadavers eines Tauernscheckenziegenbocks im Marktschellenberger Ortsteil Ettenberg in Bayern soll nun eine Genanalyse klären, ob möglicherweise ein Bär oder ein Wolf das Tier gerissen haben könnte. "Wir wissen es nicht, wir haben den drei Monate alten Ziegenbock bzw. das, was von ihm übrig war, am Mittwochnachmittag in der Nähe unseres Wohnhauses gefunden", schildert Landwirtin Franziska Baumann. Ihre restlichen 19 Ziegen will sie nun vorerst im Stall lassen, "aber Dauerlösung ist das natürlich keine", erklärt sie.