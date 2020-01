Toter auf Spielplatz in Zell am See: Mordbeschuldigter Bursch bleibt in Haft - DNA-Gutachten liegt vor

Nach dem gewaltsamen Tod eines 19-jährigen Afghanen in Zell am See wurde jetzt die U-Haft gegen einen gleichaltrigen Landsmann des Opfers wegen Mordverdachts um zwei weitere Monate verlängert. Ein mittlerweile vorliegendes molekular-genetisches Gutachten der Gerichtsmedizin liefere keinen Nachweis für eine Täterschaft des Beschuldigten, so dessen Verteidiger Michael Hofer.

SN/apa Auf diesem Spielplatz in Zell am See war im September 2019 ein toter 19-jähriger Afghane gefunden worden.