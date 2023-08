Toter bei Giftgasunfall im Zellstoffwerk AustroCel: Ex-Chef und drei Techniker der Firma vor Strafgericht

Grob fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung, fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt: So lauten die Vorwürfe gegen den Ex-Geschäftsführer und gegen drei teils ehemalige Techniker der Halleiner Zellstofffabrik AustroCel. Den vier Männern wird ab Dienstag am Landesgericht Salzburg der Prozess gemacht.

Der Giftgasunfall bei der AustroCel am 2. Juni 2021 hat jetzt ein strafgerichtliches Nachspiel.

Am 2. Juni 2021 war ein Arbeiter der AustroCel in der Zellstoffkocherei des Werks bei einem schrecklichen Giftgasunfall getötet worden. Der Arbeiter hatte sich in unmittelbarer Nähe zu einem acht Meter langen Hochdruckgasrohr befunden, das auf einer Länge von mehreren Metern riss. Die fatale Folge: Rund 150 Grad heißes Schwefeldioxid trat explosionsartig aus - der Arbeiter hatte keine Überlebenschance.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ex-Firmenchef und den drei leitenden Technikern des Werks vor, den Unfall insofern grob fahrlässig herbeigeführt zu haben, als sie "praktisch alle relevanten (Sicherheits-)Vorschriften nach der Druckgeräteüberwachungs-Verordnung ignorierten", die bereits seit 2004 gegolten habe. So seien, wie vorgeschrieben, keine regelmäßigen Drucküberprüfungen und keine zertifizierten Inspektionen der Hochdruckgasrohrleitungen veranlasst bzw. durchgeführt worden.

Zudem sei als Hochdruckleitung zu "Kocher 4" - dort kam es zu dem tödlichen Unglück - ein "völlig ungeeignetes Rohr" eingebaut gewesen bzw. verwendet worden. Bei den Kochern seien überdies bei den Rohren bereits "durch Korrosion verursachte Löcher in den Schweißnähten sichtbar gewesen".

Die Angeklagten hatten im Vorverfahren - so weit bekannt - die Vorwürfe zurückgewiesen. Mitangeklagt - nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz - ist auch das Unternehmen selbst: für den inkriminierten Tatzeitraum 2004 bis 2. Juni 2021.

Der Prozess, geführt von Richterin Daniela Meniuk-Prossinger, ist bis 10. August anberaumt. Am vier Tagen (1., 3., 8. und 10. August) wird demnach verhandelt.