Am 1. August startet der Prozess gegen den Ex-Chef der AustroCel und drei Techniker. Ein Arbeiter starb, als ein Hochdruckgasrohr im Werk zerbarst und Schwefeldioxid austrat.

Am 2. Juni 2021 war es im Halleiner Zellstoffwerk AustroCel zu dem tödlichen Giftgasunfall gekommen. Ein 55-jähriger Arbeiter starb.

Mehr als zwei Jahre nach dem schrecklichen Tod eines Arbeiters (55) in der Zellstofffabrik AustroCel in Hallein müssen sich ab kommenden Dienstag der langjährige, nun ehemalige Geschäftsführer und drei teils ehemalige Techniker des Unternehmens am Landesgericht verantworten.

