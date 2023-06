Die Salzburger Polizei hat am Donnerstag einen "bedenklichen Todesfall" gemeldet. In Salzburg-Schallmoos ist ein Mann unter nicht geklärten Umständen verstorben.

Am Mittwochabend sei ein 52-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in Salzburg-Schallmoos aufgefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die konkreten Umstände des Todes sind derzeit noch unklar.

Nachdem die polizeiliche Kommission ein mögliches Fremdverschulden nicht ausschließen kann, ordnete die Staatsanwaltschaft die Obduktion des Mannes an. Nähere Erkenntnisse oder Hinweise zu möglichen Tatbeteiligten liegen nicht vor. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.