Toter Pongauer Promi-Wirt: Es deutet auf einen neuen Mordprozess hin

Muss der Mordprozess um den im März 2019 durch einen Messerstich in den linken Brustbereich tödlich verletzten Pongauer Promiwirt neu aufgerollt werden? - Geht es nach der Rechtsansicht der Generalprokuratur bzw. ihrer Empfehlung an den Obersten Gerichtshof (OGH), dann ja. Bekanntlich war die 31-jährige Gattin des 57-jährigen Flachauer Gastronomen und Chefs der Apres-Skihütte Lisa Alm im Dezember 2019 von einem Salzburger Geschworenengericht vom Vorwurf des Mordes einstimmig freigesprochen worden. Vielmehr hatten die Laienrichter die im Prozess jede Schuld von sich weisende Ex-Gattin wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung mit Todesfolge schuldig erkannt. Urteil: Acht Jahre Haft.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg hatte dagegen Nichtigkeitsbeschwerde beim OGH eingebracht. Argument: Die drei Berufsrichter hätten den Laienrichtern keine Eventualfragen (wie etwa nach vorsätzlicher Körperverletzung mit Todesfolge) vorlegen dürfen, da sich die Angeklagte (Verteidiger: RA Kurt Jelinek) im Prozess nie dahingehend verantwortet habe; sie habe immer ihre Unschuld beteuert und von einem Unfall gesprochen. Im Mai folgte die Generalprokuratur als oberste Staatsanwaltschaft dieser Ansicht: Derartige Eventualfragen seien "nicht indiziert" gewesen.

Am Mittwoch, 29. Juli, befindet nun der OGH in einer Verhandlung in Wien darüber. Tatsächlich folgen die Höchstrichter zumeist der Ansicht der Generalprokuratur. Es könnte also durchaus sein, dass der OGH das Urteil kippt und der Prozess dann neu gestartet werden muss.