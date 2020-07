Toter Pongauer Promi-Wirt: Oberster Gerichtshof hob Urteil gegen Witwe auf

Die 31-jährige Witwe des durch einen Messerstich tödlich verletzten 57-jährigen Pongauer Gastronomen muss sich ein zweites Mal wegen Mordes vor einem (neuen) Salzburger Geschworenengericht verantworten. Der OGH hob nämlich das Ersturteil, demzufolge die Frau "nur" wegen Körperverletzung mit Todesfolge schuldig erkannt worden war, am Mittwoch auf.

Nur ganze 25 Minuten dauerte am Mittwoch die öffentliche Verhandlung am Obersten Gerichtshof (OGH) in Wien im Aufsehen erregenden Fall um den nach einem Messerstich verbluteten 57-jährigen Wirt. Wie berichtet war die 31-jährige Witwe des Opfers im Dezember 2019 von ...