Totes Baby in Salzburg: Eltern im Juni wegen Mordes vor Gericht

Mordanklage: Kindesmutter schüttelte Kind heftig - der Kindesvater hielt sie nicht davon ab.

Im Fall jenes Säuglings, der am 22. Oktober 2022 in Salzburg-Taxham laut Gutachten sehr wahrscheinlich an einem "shaken baby syndrome" (Schütteltrauma) starb, stehen die Eltern am 29. und 30. Juni wegen Mordes vor den Geschworenen. Der Mutter (20) wird angelastet, damals ihren sieben Wochen alten Buben sieben bis zehn Mal heftig geschüttelt und ihm ins Gesicht geschlagen zu haben. Der Säuglinge habe dadurch massive Verletzungen der Hirnhäute und des Gehirns mit Einblutungen in den Schädel erlitten und starb.

Mitangeklagt, wegen Mordes durch Unterlassung, ist auch der Kindesvater (25). Er soll laut Anklage die schweren Misshandlungen durch die Mutter mitbekommen, es aber unterlassen haben, sie zu verhindern oder sofort die Rettung zu rufen. Laut Anklage soll die Mutter ihr Baby schon in den Wochen zuvor misshandelt haben. Der Prozess wird von Richterin Bettina Maxones-Kurkowski geleitet.