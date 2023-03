Totes Baby in Salzburg: Mutter und Vater wegen Mordes angeklagt

Eine 20-jährige Salzburgerin soll ihren sieben Wochen alten Buben laut Anklage durch wiederholtes heftiges Schütteln vorsätzlich getötet haben; der 25-jährige Kindesvater wiederum habe das tödliche Schütteln nicht verhindert, weshalb ihm Mord durch Unterlassung angelastet wird. Die Mutter soll den Säugling zudem bereits zuvor wiederholt misshandelt und der Vater nichts dagegen unternommen haben.

Im erschütternden Fall jenes Säuglings, der am 22. Oktober 2022 in der Stadt Salzburg laut Gutachten höchstwahrscheinlich zu Tode geschüttelt wurde, hat die Staatsanwaltschaft jetzt Mordanklage gegen die Eltern des Babys beim Landesgericht eingebracht. Demnach hat die inzwischen 20-jährige Mutter als unmittelbare Täterin ihren knapp zwei Monate alten Buben damals sieben bis zehn Mal heftig geschüttelt und ihm ins Gesicht geschlagen, wodurch der Säugling massive multiple Verletzungen der Hirnhäute und des Gehirns mit Einblutungen in den Schädel erlitt und in ...