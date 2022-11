Totes Baby in Salzburg: Nun ist auch der Kindesvater wegen Mordverdachts in U-Haft

Im Fall jenes sieben Wochen alten Buben, der am 22. Oktober in der Stadt Salzburg mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tode geschüttelt wurde, sitzt bekanntlich die 19-jährige Kindesmutter wegen dringenden Mordverdachts in U-Haft. Jetzt, vier Wochen später, hat das Oberlandesgericht Linz auch über den 25-jährigen Kindesvater die U-Haft verhängt - wegen des dringenden Verdachts auf "Mord durch Unterlassung".

SN/alswart - Fotolia Symbolbild.