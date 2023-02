Totes Baby in Salzburg: Psychiater untersuchte die mordverdächtigen Eltern

Im Fall jenes sieben Wochen alten Säuglings, der am 22. Oktober des Vorjahres in der Stadt Salzburg höchstwahrscheinlich zu Tode geschüttelt wurde, sitzen sowohl die damals 19-jährige Kindesmutter als auch der 25-jährige Kindesvater nach wie vor wegen Mordverdachts in U-Haft.

SN/robert ratzer Kindesmutter und Kindesvater sind in U-Haft.