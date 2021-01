Tourengeher retten verschütteten Kameraden im Lungau aus Lawine

Alpinpolizei und Bergrettung Tamsweg stehen im Rosamintal beim Königsstuhl im Einsatz.

Zahlreiche Helfer der Tamsweger Bergrettung sowie der alpinen Einsatzgruppe der Polizei standen am Sonntag kurz vor Mittag im Rettungseinsatz, nachdem im Bereich des Königsstuhls im Lungau eine Lawine abgegangen war. "Nach unseren derzeitigen Informationen waren vier Tourengeher unterwegs", sagte Balthasar Laireiter, Chef der Salzburger Bergrettung, der selbst im Einsatzgeschehen dabei war. Demnach sei eine Person der Vierergruppe von den Schneemassen mitgerissen und verschüttet worden. "Die Begleiter haben den Kameraden orten und bergen können", so Laireiter. Der verunglückte Alpinist soll am Oberschenkel verletzt sein und wurde zu Mittag von einem Notarzthubschrauber aus dem Rosamintal ausgeflogen und in ein Spital gebracht.