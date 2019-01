Tourengeherin im Pongau stürzte Hang kopfüber hinunter gegen einen Baum

Ballonwoche wird immer beliebter - im Jänner herrschen ideale Bedingungen Über mittlerweile 51 Teilnehmer freuten sich die Veranstalter der 10. Hanneshof-Ballonwoche in Filzmoos, die am Sonntag zu Ende ging. …

Chronik

Am Freitagnachmittag ist eine 51-jährige Wintersportlerin in Wagrain beim Zusammenstoß mit einem zwölfjährigen Skifahrer am Bein verletzt worden. Der Bub aus dem oberösterreichischem Bezirk Urfahr-Umgebung …