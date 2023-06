Touristiker, Bauern, Jäger: Großer "Schulterschluss" gegen den Wolf

Es stehe viel auf dem Spiel und die Abschussverordnung sei erst ein Teilerfolg. Vertreter aus dem Tourismus, der Landwirtschaft und der Jagd erheben jetzt gemeinsam ihre Stimme.

"Wenn die Verordnung draußen ist, wissen wir, was zu tun ist", sagt Bezirksjägermeister Walter Herbst. Bei Redaktionsschluss Anfang der Woche hieß es, dass der Pinzgauer Problemwolf in einzelnen Wildregionen - die PN berichteten umfassend - voraussichtlich ab heute, Donnerstag, unter strengen Auflagen geschossen werden darf. "Es bringt nichts, in Gebieten, wo der Wolf vor Wochen aufgetaucht ist, jetzt tagelang nach ihm zu suchen. Wir werden normal auf die Jagd gehen und die Augen offen halten. Wenn wir einen Wolf erwischen, wird das eher nach einer Zufallssichtung sein. Tauchen neue Risse in freigegebenen Wildregionen auf, werden die Jäger dort natürlich umgehend verstärkt unterwegs sein." Was Herbst im Falle einer Erlegung ebenso wichtig ist wie Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof: "Der Schütze muss anonym bleiben. Sonst ist man noch mehr im Visier der Kritiker."

Damit nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht und mit seinen Sorgen allein dasteht, gibt es jetzt bezirksübergreifend zwischen Leogang und Mühlbach/Hochkönig einen "Schulterschluss" zwischen Tourismus, Landwirtschaft und Jagd. Dadurch sollen die eindringlichen Botschaften zum Thema der großen Beutegreifer wie Wolf und Bär künftig noch besser bei politischen Entscheidungsträgern und der Bevölkerung ankommen.



Klare Positionspapiere an die Landespolitik übergeben

Am Dienstag voriger Woche gab es eine Besprechung über die weitere Vorgehensweise - unter anderem mit LH-Stv. Marlene Svazek (FPÖ), dem Wolfsbeauftragten Hubert Stock, Bürgermeistern und weiteren bäuerlichen, jagdlichen und touristischen Vertretern aus den Regionen Hochkönig (Maria Alm, Dienten, Mühlbach) und Saalfelden-Leogang. "Diese Zusammenarbeit ist bahnbrechend. Es sind über 30 Leute gekommen und wir haben der Landespolitik seitens des Tourismus und der Landwirtschaft klare Positionspapiere mitgegeben. Die Abschussverordnung ist ein Teilerfolg, aber es braucht noch mehr", sagt der Maria Almer Ortsbauernobmann Christian Rainer. Mit seinen Kollegen aus Leogang (Rupert Perwein), Saalfelden (Andreas Salzmann), Dienten (Karl Burgschwaiger) und Mühlbach (Rudi Nussbaumer) fordert er unter anderem "eine Änderung des Jagdgesetzes hinsichtlich der Aufnahme der großen Beutegreifer in den Abschussplan". Das wäre auch im Sinne von Walter Herbst: "Die Freigabe mit Verordnungen ist nicht zielführend. Wir brauchen eine ganzjährige Bejagung mit Schonzeit."

Touristiker treten beim Thema Wolf aus der zweiten Reihe hervor

Klaus Vitzthum, Obmann der Bezirksbauernkammer, freut sich, dass auch touristische Verantwortliche zumindest auf lokaler Ebene jetzt offensiv mit im Boot sind: "Das ist eine neue Dimension. Wir wollen keine Gäste verunsichern, aber es ist wichtig, dass die ganze Tragweite der Problematik jedem in der Region bewusst ist und auch Touristiker klar Stellung beziehen."

Christine Scharfetter, Geschäftsführerin von Hochkönig Tourismus, sagt, dass man das Thema und die Gefahren schon bisher ernst genommen habe. So seien etwa bereits vor fünf Jahren bei Wanderwegen in der Region Tafeln mit folgender Warnung aufgestellt worden: "Achtung: Wolf ist in der Region. Weidetiere können dadurch aggressiv reagieren. Vom Durchgang mit Hunden wird abgeraten." Aber man habe öffentlich "nicht in der ersten Reihe" Position bezogen. Diesen Schritt gehe man nun weiter: "Es steht ganz einfach viel auf dem Spiel."

Die Touristikerin hält in einem Schreiben, das auch Sepp Schwaiger (Obmann TVB Hochkönig), Christoph Schmuck (Obmann TVB Leogang) und Marco Pointner (GF Saalfelden Leogang Touristik) unterzeichneten, fest: "Der Tourismus ist die Haupteinnahmequelle des Landes, die Landwirtschaft mit ihrer hervorragenden Almwirtschaft ist ein großer Bestandteil davon. Landesweite touristische Angebote wie beispielsweise der Salzburger Almsommer, der Bauernherbst, aber auch regionale Angebote wie das Kräuterwandern mit den vielen Kräuteralmen sind dadurch massiv gefährdet. Wir müssen unsere Landwirtschaft schützen und den Tourismus auch in Zukunft und für alle weiteren Generationen sichern."

Scharfetter hofft, dass noch viele andere Regionen bis hin zu SalzburgerLand Tourismus auf den Zug aufspringen. Das Bündnis gegen den Wolf wird größer.